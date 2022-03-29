В Минобороны РФ заявили о "кардинальном" сокращении военной активности под Киевом и Черниговом

В ведомстве объясняют такое решение повышением доверием между сторонами, а также переходу договоров в "практическую плоскость".

Министерство обороны России приняло решение о "кардинальном" сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил замглавы Минобороны Александр Фомин, военная активность на Киевском и Черниговском направлениях будет кардинально сокращена. Стороны повысили взаимодоверие, а переговоры переходят в практическую плоскость.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы", — заявил Фомин.

Параллельно этому глава российской делегации на переговорах с Украиной Мединский заявил, что РФ делает "два шага навстречу" для деэскалации. РФ получила от Украины сформулированную позицию, поэтому возможность компромисса с заключением мира станет ближе.

Напомним, по данным Financial Times, РФ перестала требовать от Украины "демилитаризации" и "денацификации". Взамен Россия готова пойти на вступление Украины в ЕС, но с нейтральным статусом.

28 марта в США заявили, что Путин не готов идти на компромисс по Украине.