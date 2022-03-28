Путин не готов к компромиссу по Украине, — США

Также и представители Украины не видят предпосылок для существенного прогресса в переговорах, которые должны пройти в Стамбуле.

Судя по всему, российский президент Владимир Путин не готов пойти на компромисс, чтобы завершить войну в Украине. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил высокопоставленный представитель руководства США, сообщает Reuters.

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"Ничего из того, что я видел, не указывает на готовность президента РФ пойти на какие-либо уступки", — заявил представитель США в интервью журналистам на условиях анонимности, после того, как в минувшие выходные президент Украины предложил потенциально возможный способ, чтобы положить конец войне.

"У меня нет информации о том, как далеко мы зайдем, предлагая ему обходные пути, которые подрывают суверенитет Украины, и решения, которые требуют утверждения со стороны президента Украины Владимира Зелинского", — отметил американский чиновник.

Представители Украины не видят предпосылок для существенного прогресса в переговорах, которые должны пройти в Стамбуле.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать нейтральный статус в рамках мирного соглашения с РФ, однако для этого пакта должны быть гарантии третьих сторон, также для этого вопроса нужен референдум.

В ходе интервью с российскими журналистами 24 февраля Зеленский сказал, что мирное соглашение невозможно без вывода войск.

Глава украинского государства исключил попытку силового возвращения украинских территорий, которые оккупировала РФ, отметив, что это спровоцирует третью мировую войну. По словам Зеленского, он рассчитывает на достижение "компромисса" в отношении восточной части Донбасса, которая с 2014 года находится под российской оккупацией.

Напомним, что, по информации британских СМИ, российский олигарх Роман Абрамович передал Путину записку от Зеленского с условиями мира, но тот ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Ранее Фокус сообщал, что, по словам главы Луганской ОВА, Путин нас ненавидит всеми фибрами души, и дело не в политике. Сергей Гайдай, глава областной военной администрации Луганской области, 70% которой находится под оккупацией, рассказал, что обстрелы продолжаются по всей территории области.