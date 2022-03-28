Путін не готовий до компромісу щодо України, — США

Також і представники України не бачать передумов для суттєвого прогресу в переговорах, які мають відбутися у Стамбулі.

Зважаючи на все, російський президент Володимир Путін не готовий піти на компроміс, щоб завершити війну в Україні. Про це в понеділок, 28 березня, заявив високопоставлений представник керівництва США, повідомляє Reuters.

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"Нічого з того, що я бачив, не вказує на готовність президента РФ піти на будь-які поступки", — заявив представник США в інтерв'ю журналістам на умовах анонімності, після того, як минулими вихідними президент України запропонував потенційно можливий спосіб, щоб покласти кінець війні.

"У мене немає інформації про те, як далеко ми зайдемо, пропонуючи йому обхідні шляхи, які підривають суверенітет України, та рішення, які вимагають затвердження з боку президента України Володимира Зеленського", — зазначив американський чиновник.

Представники України не бачать передумов для суттєвого прогресу в переговорах, які мають відбутися у Стамбулі.

У неділю Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати нейтральний статус у межах мирної угоди з РФ, проте для цього пакту мають бути гарантії третіх сторін, також для цього питання потрібний референдум.

Під час інтерв'ю з російськими журналістами 24 лютого Зеленський сказав, що мирна угода неможлива без виведення військ.

Глава української держави виключив спробу силового повернення українських територій, які окупувала РФ, наголосивши, що це спровокує третю світову війну. За словами Зеленського, він розраховує на досягнення "компромісу" щодо східної частини Донбасу, яка з 2014 року перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, що, за інформацією британських ЗМІ, російський олігарх Роман Абрамович передав Путіну записку від Зеленського з умовами миру, але той відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами голови Луганської ОВА, Путін нас ненавидить усіма фібрами душі і справа не в політиці. Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації Луганської області, 70% якої перебуває під окупацією, розповів, що обстріл триває по всій території області.