Абрамович передав Путіну записку від Зеленського, той розлютився, — The Times

За інформацією британських ЗМІ, російський мільярдер передав главі Кремля рукописну записку від Зеленського з умовами миру, після чого той відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Російський олігарх Роман Абрамович виступає посередником у російсько-українських мирних переговорах. Власник футбольного клубу "Челсі" літав між Стамбулом, Києвом та Москвою, щоб передавати повідомлення Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Однак, коли президенту Росії вручили рукописну записку від українського президента з умовами миру, той розлютився і відповів: "Передайте йому, що я їх знищу". Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на джерело.

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Минулої середи вранці, 23 березня, приватний літак Hawker 800XP з Романом Абрамовичем на борту вилетів з аеропорту Стамбула в Москву і передав Путіну записку від Зеленського. Того ж вечора цей літак вилетів з аеропорту російської столиці та повернувся до столиці Туреччини. Після чого Абрамович зв'язався з українським політиком Рустемом Умеровим, який виступає як переговорник від Києва, а також з прессекретарем Реджепа Ердогана Ібрагімом Калиним. За інформацією журналістів, їм вдалося досягти прогресу у майбутніх переговорах делегацій, які мають відбутися в Туреччині 29 березня. Також Абрамович та Умеров вилетіли до Києва через Польщу, де зустрілися з Володимиром Зеленським.

Крім того, Ібрагім Калин висунув ідею, що Крим і Донбас мають перебувати в довгостроковій оренді в Росії, як було у Великобританії з Гонконгом з 1898 по 1997 рік. Путін нібито розглядає такий варіант. Проте його стримує лють від невдач на війні в Україні та ненависть до Зеленського.

Нагадаємо, 25 березня ЗМІ повідомляли, що Путін особисто схвалив участь Романа Абрамовича в мирних переговорах між Росією та Україною. Проте західні джерела сумніваються, що російський мільярдер приніс користь у російсько-українському переговорному процесі.

Раніше, 23 березня журналісти The Wall Street Journal написали, що Зеленський особисто просив Байдена не вводити санкції проти Романа Абрамовича, оскільки той може стати посередником на переговорах. На початку березня США розробили санкції проти мільярдера, проте Рада нацбезпеки віддала розпорядження американському Мінфіну почекати з обмеженнями.