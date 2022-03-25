Путін особисто схвалив участь Абрамовича в переговорах України й РФ, — Financial Times

Участь російського мільярдера в переговорному процесі також підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить до складу української делегації на переговорах.

Президент країни-агресора Володимир Путін особисто схвалив участь олігарха Романа Абрамовича у переговорах між Україною та Росією щодо врегулювання повномасштабної війни. Про це пише видання The Financial Times, посилаючись на свої обізнані джерела.

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"Пряме благословення" від Путіна на участь у переговорному процесі суперечить заявам Абрамовича про те, що він не має близьких стосунків із президентом.

"Отримавши підтримку Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем з Офісу президента Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори. З того часу обидві сторони почали обговорювати попередній план щодо припинення російського вторгнення в Україну — хоча Україна та її західні союзники побоюються, що Москва може використати переговори як прийом, щоб виграти час для перегрупування своїх військ і відновлення наземного наступу", — зазначають обізнані інсайдери.

Західні джерела сумніваються у тому, що Роман Абрамович приніс якусь користь у переговорному процесі між Україною та РФ. Інші інсайдери припускають, що олігарх так намагався перебільшити свої старання, намагаючись уникнути санкцій.

Участь Романа Абрамовича в переговорах між Україною та Росією підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я можу підтвердити, що пан Абрамович бере активну участь у мирних переговорах. Він увійшов у цей процес через міжнародну єврейську громаду", — додав Арахамія у коментарі The FT.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію, що Путін "дав благословення" на участь Абрамовича в переговорному процесі.

Нагадаємо, що 23 березня видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, присвячену переговорам України та Росії. У матеріалі журналісти стверджували, що український президент Володимир Зеленський просив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти Романа Абрамовича, оскільки олігарх міг стати посередником між делегаціями.

24 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та РФ.