У Путіна підтвердили участь Романа Абрамовича у переговорах України та Росії

Наближені до Офісу Зеленського джерела також підтвердили, що підсанкційний мільярдер був залучений у переговорний процес практично з першого дня.

Російський олігарх Роман Абрамович на першому етапі брав участь у організації мирних переговорів між Україною та Росією. Про це під час брифінгу, який проходив 24 березня, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Один із журналістів попросив підтвердити чи спростувати участь Романа Абрамовича в переговорах між Києвом і Москвою щодо врегулювання повномасштабної війни.

"Справді, він (Роман Абрамович — ред.) на початковій стадії брав участь", — підкреслив Пєсков.

На уточнювальне питання кореспондента про те, чи бере олігарх зараз якусь участь у переговорах між Києвом і Москвою, прессекретар Володимира Путіна відповів таке: "Зараз переговори йдуть між двома переговорними командами – російською й українською".

Наближені до Офісу президента України джерела видання "Українська правда" повідомили, що російського мільярдера Романа Абрамовича було залучено до переговорного процесу практично з першого дня. За словами інсайдерів, тоді офіційний Київ мав ідею звільнити "посередника" від санкцій. Джерела також зазначають, що українська влада з пропозицією зняти обмеження з Романа Абрамовича зверталася до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Зазначимо, що 1 березня ізраїльське видання The Jerusalem Post опублікувало статтю щодо участі російського олігарха Романа Абрамовича в переговорному процесі між РФ і Україною. Журналісти стверджували, що підсанкційний мільярдер бере участь на запит української сторони.

23 березня американське видання The Wall Street Journal повідомляло, що президент України Володимир Зеленський просив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти Романа Абрамовича через його участь у переговорному процесі.