У Путина подтвердили участие Романа Абрамовича в переговорах Украины и России

Приближенные к Офису Зеленского источники, в свою очередь, также подтвердили, что подсанкционный миллиардер был вовлечен в переговорный процесс практически с первого дня.

Российский олигарх Роман Абрамович на первом этапе принимал участие в организации мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом в ходе брифинга, который проходил 24 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Один из журналистов попросил подтвердить или опровергнуть участие Романа Абрамовича в переговорах между Киевом и Москвой по урегулированию полномасштабной войны.

"Действительно, он (Роман Абрамович — ред.) на начальной стадии принимал участие", — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, принимает ли олигарх сейчас какое-нибудь участие в переговорах между Киевом и Москвой, пресс-секретарь Владимира Путина ответил следующее: "Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской".

Приближенные к Офису президента Украины источники издания "Украинская правда" сообщили, что российский миллиардер Роман Абрамович был вовлечен в переговорный процесс практически с первого дня. По словам инсайдеров, тогда у официального Киева возникла идея освободить "посредника" от санкций. Источники также отмечают, что украинские власти с предложением снять ограничения с Романа Абрамовича обращались к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Отметим, что 1 марта израильское издание The Jerusalem Post опубликовало статью об участии российского олигарха Романа Абрамовича в переговорном процессе между РФ и Украиной. Журналисты утверждали, что подсанкционный миллиардер участвует по запросу украинской стороны.

23 марта американское издание The Wall Street Journal сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича из-за его участия в переговорном процессе.