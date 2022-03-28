Абрамович передал Путину записку от Зеленского, тот пришел в ярость, — The Times

По информации британских СМИ, российский миллиардер передал главе Кремля рукописную записку от Зеленского с условиями мира, после чего тот ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Российский олигарх Роман Абрамович выступает посредником в российско-украинских мирных переговорах. Владелец футбольного клуба "Челси" летал между Стамбулом, Киевом и Москвой, чтобы передавать сообщения Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Однако когда президенту России вручили рукописную записку от украинского президента с условиями мира, тот пришел в ярость и ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу". Об этом сообщает британское издание "The Times" со ссылкой на источник.

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В прошлую среду утром, 23 марта частный самолет Hawker 800XP с Романом Абрамовичем на борту вылетел из аэропорта Стамбула в Москву и передал Путину записку от Зеленского. В тот же вечер этот самолет вылетел из аэропорта российской столицы и вернулся в столицу Турции. После чего Абрамович связался с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве переговорщика от Киева, а также с пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калиным. По информации журналистов, им удалось добиться прогресса в будущих переговорах делегаций, которые должны пройти в Турции 29 марта. Также Абрамович и Умеров вылетели в Киев через Польшу, где встретились с Владимиром Зеленским.

Кроме того, Ибрагим Калин выдвинул идею, что Крым и Донбасс должны находится в долгосрочной аренде у России, как было у Великобритании с Гонконгом с 1898 по 1997 год. Издание пишет, что Путин якобы рассматривает такой вариант. Однако его сдерживает ярость от неудач на войне в Украине и ненависть к Зеленскому.

Напомним, 25 марта СМИ сообщали, что Путин лично одобрил участие Романа Абрамовича в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако западные источники сомневаются, что российский миллиардер принес пользу в российско-украинском переговорном процессе.

Ранее, 23 марта журналисты "The Wall Street Journal" написали, что Зеленский лично просил Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича, поскольку тот может стать посредником на переговорах. В начале марта США разработали санкции против миллиардера, однако Совет нацбезопасности отдал распоряжению американскому Минфину повременить с ограничениями.