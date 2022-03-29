Россия перестала требовать от Украины "демилитаризации" и "денацификации ", – Financial Times

Россия готова согласиться со вступлением Украины в Евросоюз в нейтральном статусе. Украинский переговорщик Давид Арахамия предупредил, что к "прорыву" в договоренностях надо относиться осторожно.

Россия уже не требует от Украины денацификации во время переговоров и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз при условии ее нейтрального статуса. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на четыре информированные источника.

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Москва и Киев обсуждают паузу в боевых действиях согласно договоренности, условием которой станет отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС. Проект соглашения не предусматривает других требований агрессора – демилитаризации, денацификации и защиты русского языка, говорят собеседники газеты.

"Представители Украины и РФ должны встретиться 29 марта в Стамбуле в рамках четвертого раунда мирных переговоров, призванных положить конец полномасштабному вторжению РФ в Украину", – пишут авторы материала.

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Украина и западные союзники скептически относятся к намерениям президента России Владимира Путина, ведь он может использовать время для переговоров как "дымовую завесу" и восполнить военные силы для нового наступления.

Радоваться рано

Украинский переговорщик, глава фракции "Слугa народа" Давид Арахамия сказал журналистам британского издания, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС. Политик считает, что пока к перспективе "прорыва" следует относиться осторожно.

"Все вопросы были на столе с самого начала переговоров. Много моментов в каждом из них не решены", — добавил он.

Другой собеседник подчеркнул обеспокоенность Украины каждодневной сменой позиции РФ как по военному давлению, так и по "демилитаризации" Киева.

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В рамках соглашения Украина должна отказаться от разработки ядерного оружия, размещения на своей территории иностранных военных баз и от стремления вступить в НАТО. Взамен Украина получит гарантии безопасности от 11 стран: России, Китая, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Турции и Израиля.

Арахамия называет эти гарантии "близкими к 5-й статье НАТО", согласно которой все члены альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него.

Отметим, что сведения источников Financial Times после выхода материала опроверг бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Насколько я знаю — это не так. Причем совсем не так", – написал он в Telegram.

Камни преткновения – Крым и Донбасс

Основным камнем преткновения в возможном соглашении станут попытки Украины вернуть оккупированные Россией территории. Москва, по словам Арахамии, требует от Украины признать Крым российским, а территории Донбасса – независимыми.

"Мы никогда не признаем других границ, кроме как прописанных в Акте провозглашения независимости Украины", — заявил украинский переговорщик.

Украина готова обсуждать гуманитарные вопросы – восстановление водоснабжения Крыма и обязательство не возвращать полуостров силой.

В случае прекращения огня, министры иностранных дел Украины и России встретятся для разработки отдельных документов для согласования гарантий безопасности и социальных вопросов – защите русского языка. После этого будут попытки устроить встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, уверены источники газеты.

Любое соглашение должны принять гаранты и ратифицировать парламенты. Источники говорят, что потенциальные гаранты еще не договорились поддерживать безопасность Украины.

"Единственный решенный вопрос — это какие международные гарантии ищет Украина. Нам еще нужно одобрение поручителей, иначе сделка не состоится", — заключил Арахамия.

Напомним, что представитель руководства США 28 марта говорил о не готовности Путин пойти на компромисс, чтобы закончить войну в Украине.

Глава Луганской ОВА в интервью Фокусу говорил, что Путин ненавидит Украину всеми фибрами души и политика тут ни при чем.