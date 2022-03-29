Війська РФ завдали ракетного удару по Хмельницькій області (фото)

Під вогонь потрапив аеродром, розташований у Старокостянтинові. Окупантам внаслідок ракетного удару вдалося знищити всі запаси паливно-мастильних матеріалів.

У вівторок, 29 березня, російські війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Про це повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

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За його словами, окупанти з першого дня повномасштабного вторгнення "посипають ракетами" Хмельницьку область, проте сьогоднішній обстріл був серйознішим і завдав регіону серйозних збитків.

Микола Мельничук зазначив, що внаслідок ракетного удару по аеродрому Старокостянтинова, на щастя, немає людських жертв.

"Але ворог повністю знищив усі запаси паливно-мастильних матеріалів, які ми з великими силами зібрали як стратегічний запас. Тому прошу всіх, хто може допомогти в придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", — додав мер Старокостянтинова та подякував небайдужим громадянам, які готові надати допомогу.

[ + – ] Війська РФ завдали ракетного удару по аеродрому Старокостянтинова

Варто зазначити, що мер Старокостянтинова Микола Мельничук більше не повідомляв жодних подробиць ракетного удару військ РФ по аеродрому. Станом на 17:15 на всій території Хмельницької області оголошено повітряну тривогу.

[ + – ] У всій Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 березня війська РФ завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові. В обласній ОДА тоді повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей, а кілька російських ракет перехопили засоби ППО.

Зазначимо, вранці, 29 березня, окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській обласній держадміністрації, внаслідок якого, за останніми даними, загинуло семеро людей. Ще 20 громадян отримали різні поранення внаслідок обстрілу військ РФ.

Також повідомляли, що 28 березня окупанти з РСЗВ "Град" та мінометів обстріляли житлові будинки під Києвом. Жертвами ворожого обстрілу стало п'ятеро мирних жителів, ще четверо поранені.