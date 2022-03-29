Ракетний удар по Миколаївській ОДА: загинуло семеро людей, понад 20 постраждалих (фото)

На цей час пошуково-рятувальні роботи продовжуються, тому кількість жертв і постраждалих ще може зрости.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли нові подробиці про наслідки ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА. Інформація з'явилася в пресцентрі ДСНС у Facebook.

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З'ясувалося, що внаслідок атаки будівлі ЗС РФ зруйновано її центральну секцію — з 9 по 1 поверх, без подальшого горіння.

Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих, 22 особи постраждали.

"Підрозділами ДСНС врятовано та звільнено з-під завалів 18 людей, їх передали бригадам швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] рятувальники розбирають завали [ + – ] рятувальники розбирають завали [ + – ] рятувальники розбирають завали

[ + – ] рятувальники дістають тіла з-під завалів

Як відомо, перед ударом більшість людей (50-100 осіб) встигли залишити будівлю Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, російські війська 29 березня завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА. Вранці ще не було відомо про кількість жертв.

Фокус публікував інтерв'ю з мешканкою Миколаєва, яка розповіла, як живе місто у воєнний час.