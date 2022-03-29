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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ракетний удар по Миколаївській ОДА: загинуло семеро людей, понад 20 постраждалих (фото)

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будівля миколаївської ода, ракетний удар
фото зруйнованої ОДА в Миколаєві

На цей час пошуково-рятувальні роботи продовжуються, тому кількість жертв і постраждалих ще може зрости.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли нові подробиці про наслідки ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА. Інформація з'явилася в пресцентрі ДСНС у Facebook.

З'ясувалося, що внаслідок атаки будівлі ЗС РФ зруйновано її центральну секцію — з 9 по 1 поверх, без подальшого горіння.

Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих, 22 особи постраждали.

"Підрозділами ДСНС врятовано та звільнено з-під завалів 18 людей, їх передали бригадам швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
рятувальники розбирають завали
миколаївська ода, дснс
рятувальники дістають тіла з-під завалів

Як відомо, перед ударом більшість людей (50-100 осіб) встигли залишити будівлю Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, російські війська 29 березня завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА. Вранці ще не було відомо про кількість жертв.

Фокус публікував інтерв'ю з мешканкою Миколаєва, яка розповіла, як живе місто у воєнний час.