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Военный Фокус Российско-украинская война

Ракетный удар по Николаевской ОГА: погибли семеро человек, более 20 пострадавших (фото)

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здание николаевской ога, ракетный удар
фото разрушенной ОГА в Николаеве

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жерт и пострадавших еще может возрасти.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали новые подробности о последствиях ракетного удара по зданию Николаесвкой ОГА. Информация появилась в пресс-центре ГСЧС в Facebook.

Выяснилось, что в результате атаки здания ВС РФ разрушена его центральная секция — с 9 по 1 этаж, без последующего горения.

По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших, 22 человека пострадали.

"Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

николаевская ога, гсчс
спасатели разбирают завалы
николаевская ога, гсчс
спасатели разбирают завалы
николаевская ога, гсчс
спасатели разбирают завалы
николаевская ога, гсчс
николаевская ога, гсчс
николаевская ога, гсчс
николаевская ога, гсчс
спасатели достают тела из-под завалов

Как известно, перед ударом большая часть людей (50-100 человек) успели покинуть здание Николаесвкой ОГА.

Напомним, российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА. Утром еще не было известно о количестве жертв.

Фокус публиковал интервью с жительницей Николаева, которая рассказала, как живет город в военное время.