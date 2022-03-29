Ракетный удар по Николаевской ОГА: погибли семеро человек, более 20 пострадавших (фото)

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число жерт и пострадавших еще может возрасти.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали новые подробности о последствиях ракетного удара по зданию Николаесвкой ОГА. Информация появилась в пресс-центре ГСЧС в Facebook.

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Выяснилось, что в результате атаки здания ВС РФ разрушена его центральная секция — с 9 по 1 этаж, без последующего горения.

По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших, 22 человека пострадали.

"Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

[ + – ] спасатели разбирают завалы [ + – ] спасатели разбирают завалы [ + – ] спасатели разбирают завалы

[ + – ] спасатели достают тела из-под завалов

Как известно, перед ударом большая часть людей (50-100 человек) успели покинуть здание Николаесвкой ОГА.

Напомним, российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА. Утром еще не было известно о количестве жертв.

Фокус публиковал интервью с жительницей Николаева, которая рассказала, как живет город в военное время.