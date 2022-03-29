Российские войска нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА, - Ким (видео)

По словам главы ОВА, в результате уничтожено половину здания, под завалами находится 11 людей, из которых трое военных.

Российские военные нанесли ракетный удар по зданию Николаевской областной госадминистрации. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в своем телеграм-канале.

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По словам Виталия Кима, в результате ударе уничтожено половину здания. На данный момент спасатели разбирают завалы здания, под которыми может быть несколько человек. Большая часть людей 50-100 человек успели покинуть здание.

"По людям, по жертвам. Ходим под Богом. Большинство вышло, спаслось. Чудом, непонятно как. Сейчас 8 гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Трое военных тоже ищем", — рассказал Ким.

На данный момент жертв среди людей нет. Однако по словам Кима, в ударе по зданию ОГА есть показатель того, что ВС РФ не будут захватывать город. Потому что им нужен пункт управления областью со всеми коммуникациями.

"Короче, они поняли, что Николаев не возьмут, и решили мне передать привет. Ну, или нам всем. Передали, спасибо. Выводы сделали. Будем соответственно реагировать", — подытожил Ким.

Также он опубликовал фотографию разрушенного здания. А на одной из камер видеонаблюдения в кадр как раз попала ракета, летящая в сторону ОГА.

[ + – ] Ракета попала в объектив камеры видеонаблюдения

Виталий Ким в своем стиле также добавил, что ракета попала в его кабинет, уничтожив все его запасы к iqos.

Кроме этого в 10:02 вышло сообщение о том, что из оккупированного Крыма вылетела вражеская авиация в сторону Николаева.

"Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие", — подчеркнули в публикации.

Напомним, в Пентагоне 25 марта заявили, что войска РФ потеряли полный контроль над Херсоном.

ВСУ смогли отбросить армию РФ от Кривого Рога на 40-60 км, сместив линию фронта в Херсонскую область.