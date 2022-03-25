Войска РФ потеряли полный контроль над Херсоном, – Пентагон
Успех ВСУ в Херсоне сильно ударит по российскому командованию, сообщили журналистам The New York Times в Минобороны США. Захватчикам теперь труднее прорваться к Николаеву.
Российские захватчики потеряли полный контроль над Херсоном. Об этом пишет aмериканская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут ожесточенные бои в городе и отбрасывают вражескую армию, отметили в Минобороны США.
Успех ВСУ в Херсоне будет тяжелым ударом по военным усилиям командования России. В Пентагоне считают, что захватчикам будет труднее контролировать украинское побережье Черного моря и прорываться к соседнему Николаеву.
Официальные лица США считают, что Россия "отдает приоритет" борьбе за востоке Украины.
"Очевидно, что они переоценили свои возможности захватить Киев и переоценили свои возможности захватить любой населенный пункт. Было бы справедливо сказать, что они столкнулись с некоторыми ошибками разведки", – заметили американские военные.
Украинские чиновники и военные, с которыми общались журналисты The New York Times, поставили под сомнение данные Пентагона. Город остается под контролем оккупантов, но ВСУ ведут бои по всей Херсонской области, отметили они.
Херсон держится – власти предсказывают гуманитарную катастрофу
Если в Херсон перестанут завозить нефтепродукты, продовольственные и промышленные товары, то город "семимильными шагами" войдет в стадию гуманитарной катастрофы, сообщил в интервью LIGA.net мэр города Игорь Колыхаев.
Херсон пока держится и старается поддерживать экономику, но прогнозы на месяц вперед делать тяжело, объяснил он.
Ситуация в городе усложняется подачей воды из Северо-Крымского канала в оккупированный Крым. Все посевы в Херсоне могут оказаться под угрозой уничтожения, добавил Колыхаев.
В городе закрыты порты, потому даже если посевная кампания пройдет, продажа урожая останется под вопросом, заключил он.
Напомним, что британская газета The Times 24 марта писала о возможном "большом терроре", который хотят устроить враги. Цель – подавить массовые акции протеста против войск РФ. Журналисты сообщали о похищениях мирных жителей с последующей депортацией.
На одной из таких акций 21 марта военные обстреляли жителей города. Украинских активистов разгоняли светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.