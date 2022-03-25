UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ потеряли полный контроль над Херсоном, – Пентагон

1371
бои за херсон, пентагон, херсон бои, херсон новости
Фото: tass.ru | ВСУ отбрасывают вражескую армию от Херсона

Успех ВСУ в Херсоне сильно ударит по российскому командованию, сообщили журналистам The New York Times в Минобороны США. Захватчикам теперь труднее прорваться к Николаеву.

Российские захватчики потеряли полный контроль над Херсоном. Об этом пишет aмериканская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут ожесточенные бои в городе и отбрасывают вражескую армию, отметили в Минобороны США.

Успех ВСУ в Херсоне будет тяжелым ударом по военным усилиям командования России. В Пентагоне считают, что захватчикам будет труднее контролировать украинское побережье Черного моря и прорываться к соседнему Николаеву.

В Херсоне часто выходят на митинги против войск РФ
В Херсоне часто выходят на митинги против войск РФ
Фото: Flickr

Официальные лица США считают, что Россия "отдает приоритет" борьбе за востоке Украины.

"Очевидно, что они переоценили свои возможности захватить Киев и переоценили свои возможности захватить любой населенный пункт. Было бы справедливо сказать, что они столкнулись с некоторыми ошибками разведки", – заметили американские военные.

Украинские чиновники и военные, с которыми общались журналисты The New York Times, поставили под сомнение данные Пентагона. Город остается под контролем оккупантов, но ВСУ ведут бои по всей Херсонской области, отметили они.

Херсон держится – власти предсказывают гуманитарную катастрофу

Если в Херсон перестанут завозить нефтепродукты, продовольственные и промышленные товары, то город "семимильными шагами" войдет в стадию гуманитарной катастрофы, сообщил в интервью LIGA.net мэр города Игорь Колыхаев.

Херсон пока держится и старается поддерживать экономику, но прогнозы на месяц вперед делать тяжело, объяснил он.

Ситуация в городе усложняется подачей воды из Северо-Крымского канала в оккупированный Крым. Все посевы в Херсоне могут оказаться под угрозой уничтожения, добавил Колыхаев.

В городе закрыты порты, потому даже если посевная кампания пройдет, продажа урожая останется под вопросом, заключил он.

Напомним, что британская газета The Times 24 марта писала о возможном "большом терроре", который хотят устроить враги. Цель – подавить массовые акции протеста против войск РФ. Журналисты сообщали о похищениях мирных жителей с последующей депортацией.

На одной из таких акций 21 марта военные обстреляли жителей города. Украинских активистов разгоняли светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.