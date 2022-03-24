РФ может устроить "большой террор" в Херсоне и готова "депортировать полгорода", — Times

Российские силы готовы похищать мирных жителей среди ночи в ответ на регулярные протесты против оккупации.

Российские силы намерены устроить "большой террор" в Херсоне, чтобы положить конец массовым акциям протеста против оккупации в городе. В частности, противник планирует похищать мирных жителей и, "если придется" может депортировать "полгорода". Об этом говорится в письме сотрудника Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), попавшем в распоряжение издания Times.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Кремль замышляет устроить "большой террор" в Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу, заявил осведомитель ФСБ", — говорится в публикации.

В письме, предположительно написанном сотрудником российского ведомства, говорится, что РФ больше не хочет "играть по-хорошему" с херсонскими демонстрантами, которые ежедневно выходят на митинги против российской оккупации. В связи с этим россияне могут забирать мирных горожан "из домов среди ночи".

"Даже если нам придется депортировать полгорода — мы к этому готовы", — говорится в письме.

Напомним, ранее стало известно, что представители РФ предлагали депутатам Херсонского областного совета сотрудничество на фоне подготовки к проведению "референдума" по созданию "Херсонской народной республики".

Также мы писали, что с апреля РФ готовится ввести российские рубли в обращение на территории региона.

Также Фокус анализировал, почему российским силам не удастся создать новую "народную республику" в Украине.