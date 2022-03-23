Россия готовится ввести рубли в Херсонской области, — депутат облсовета

По словам Сергея Хланя, захватчики хотят заставить местные магазины принимать российскую валюту.

С апреля этого года Россия готовится ввести рубли в денежное обращение на территории Херсонской области. Об этом в среду, 23 марта, сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в своем Facebook.

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По словам политика, российские оккупационные силы намерены заставить принимать валюту РФ в магазинах, и, предположительно, выплачивать в рублях зарплаты новым "властям" региона".

"Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях… "ХНР" все ближе…", — написал Хлань.

Депутат призвал жителей Херсонской области игнорировать расчет в рублях, чтобы помешать планам российских захватчиков.

[ + – ] Пост Хланя

Напомним, 12 марта Хлань сообщал, что представители российских сил звонили депутатам Херсонского областного совета с предложением о сотрудничестве на фоне подготовки к проведению "референдума" по созданию "Херсонской народной республики".

Ранее, 18 марта, народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео из освобожденного украинскими военными в регионе населенного пункта Посад-Покровское, расположенного между Николаевом и Херсоном.

Также Фокус анализировал, почему российским силам не удастся создать новую "народную республику" в Украине.