Росія готується запровадити рублі на Херсонщині, — депутат облради

За словами Сергія Хланя, загарбники хочуть змусити місцеві магазини брати російську валюту.

З квітня цього року Росія готується ввести рублі в грошовий обіг на території Херсонської області. Про це в середу, 23 березня, повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань у своєму Facebook.

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За словами політика, російські окупаційні сили мають намір змусити приймати валюту РФ у магазинах, і, ймовірно, виплачувати в рублях зарплати новим "владам" регіону".

"Думаю в решті дійде справа і до рублевих зарплат у діючих бюджетних та комунальних установах... "ХНР" все ближче..." — написав Хлань.

Депутат закликав мешканців Херсонської області ігнорувати розрахунок у рублях, щоб завадити планам російських загарбників.

[ + – ] Допис Хланя

Нагадаємо, 12 березня Хлань повідомляв, що представники російських сил дзвонили депутатам Херсонської обласної ради з пропозицією про співпрацю на тлі підготовки до проведення "референдуму" щодо створення "Херсонської народної республіки".

Раніше, 18 березня, народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео зі звільненого українськими військовими у регіоні населеного пункту Посад-Покровське, розташованого між Миколаєвом і Херсоном.

Також Фокус аналізував, чому російським силам не вдасться створити нову "народну республіку" в Україні.