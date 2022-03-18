Українські військові відкинули ЗС РФ на 30-40 км від Миколаєва: що відомо (відео)

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував відео першого звільненого населеного пункту на Херсонщині. ЗСУ звільнили село Посад-Покровське.

Українські військові звільнили село Посад-Покровське на Херсонщині від російських окупантів. Про це повідомив народний депутат від фракції ЄС Олексій Гончаренко.

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За словами нардепа, українська армія звільнила місто від російських військ ще кілька днів тому, а зараз там закріпилася.

"Українська армія йде у контрнаступ — і це не порожні розмови", — наголосив Гончаренко.

Де знаходиться Посад-Покровське?

[ + – ] Посад-Покровське знаходиться між Миколаївом і Херсоном.

Село розташувалося посередині між Миколаєвом і Херсонською областю. Українські військові звільнили перше село на Херсонщині. До обласного центру від села менше 40 км.

Як пише австрійський військовий аналітик Том Купер, для російських військ проблематично наступати в бік Миколаєва з Херсона. Тому що в самому місті постійно відбуваються протести проти ЗС РФ.

Так українські військові контролюють половину траси М14, яка з'єднує два обласні центри. Проте аналітик припускає, що повідомлення про звільнення населеного пункту може бути і неправдою. Усе стане зрозуміло за кілька днів.

Ймовірно, у відповідь на контратаку російські війська вдарили у Вознесенськ Миколаївської області. Про що повідомили проросійські телеграм-канали.

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок загинули мінімум 2 особи, ще 23 отримали поранення.

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