Украинские военные отбросили ВС РФ на 30-40 км от Николаева: что известно (видео)

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео первого освобожденного населенного пункта в Херсонской области. ВСУ освободили село Посад-Покровское.

Украинские военные освободили село Посад-Покровское Херсонской области от российских оккупантов. Об этом сообщил народный депутат от фракции ЕС Алексей Гончаренко.

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По словам нардепа, украинская армия освободила город от российских войск еще несколько дней назад, а сейчас остаточно там укрепилась.

"Украинская армия идет в контрнаступление — и это не пустые разговоры", — подчеркнул Гончаренко.

Где находится Посад-Покровское?

[ + – ] Посад-Покровское находится между Николаевом и Херсоном

Село расположилось посередине между Николаевом и Херсонской областью. Украинские военные освободили первое село в Херсонской области. До областного центра от села меньше 40 км.

Как пишет австрийский военный аналитик Том Купер, для российских войск будет проблематично наступать в сторону Николаева с Херсона. Потому что в самом городе постоянно проходят протесты против ВС РФ.

Таким образом украинские военные контролируют половину трассы М14, которая соединяет два областных центра. Однако аналитик допускает, что сообщение об освобождении населенного пункта могут быть и неправдой. Все станет понятно через несколько дней.

Вероятно, в ответ на контратаку российские войска ударили по складу в Вознесенске Николаевской области. О чем сообщили пророссийские телеграм-каналы.

Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате погибло минимум 2 людей, еще 23 получили ранения.

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