Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть жертвы (фото, видео)
В результате попадания ракет в жилой многоквартирный дом погибли двое человек, еще 23 получили различные ранения.
В пятницу утром, 18 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
По его словам, ракеты попали в административное здание и жилой многоквартирный дом.
По предварительной информации, в результате ракетного удара по Краматорску погибли двое человек, шесть получили различные ранения.
"Другие подробности устанавливаем. Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают ничьи обстреливать гражданских. Будет кара", — добавил Кириленко в своем Facebook.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил, что в результате ракетного обстрела погибли два человека. 23 гражданских получили различные ранения, а сотни квартир после попадания снарядов полностью разрушены.
Напомним, 16 марта российские оккупанты осуществили ракетный удар по Покровску. По данным правоохранителей, войска РФ для обстрела использовали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В результате атаки двое человек получили ранения и были госпитализированы.
Также сообщалось, что утром 18 марта ракетному удару подвергся Подольский район Киева. В результате падения обломков сбитой ракеты загорелся 5-этажный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело одного погибшего.