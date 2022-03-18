UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Военная агрессия России Российско-украинская война

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть жертвы (фото, видео)

2956
Краматорск обстрел сегодня ракетный удар оккупанты вторжение война
Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

В результате попадания ракет в жилой многоквартирный дом погибли двое человек, еще 23 получили различные ранения.

В пятницу утром, 18 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, ракеты попали в административное здание и жилой многоквартирный дом.

По предварительной информации, в результате ракетного удара по Краматорску погибли двое человек, шесть получили различные ранения.

"Другие подробности устанавливаем. Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают ничьи обстреливать гражданских. Будет кара", — добавил Кириленко в своем Facebook.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску

Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил, что в результате ракетного обстрела погибли два человека. 23 гражданских получили различные ранения, а сотни квартир после попадания снарядов полностью разрушены.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску, двое погибших

Напомним, 16 марта российские оккупанты осуществили ракетный удар по Покровску. По данным правоохранителей, войска РФ для обстрела использовали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В результате атаки двое человек получили ранения и были госпитализированы.

Также сообщалось, что утром 18 марта ракетному удару подвергся Подольский район Киева. В результате падения обломков сбитой ракеты загорелся 5-этажный дом. Под завалами спасатели обнаружили тело одного погибшего.