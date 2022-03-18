Российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева, — КГГА (фото)

На месте массированного обстрела работают спасатели и медики. Как минимум за 40 минут до атаки в Киеве звучала сирена воздушной тревоги.

Российские войска в пятницу утром, 18 марта, обстреляли очередной жилой квартал в Киеве. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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По данным местных властей, массированному обстрелу подверглись жилые многоквартирные дома в Подольском районе Киева.

В пресс-службе КГГА отмечают, что на месте ЧП работают спасатели и бригады скорой помощи. Информация о разрушенных жилых домах и количестве пострадавших в данный момент уточняется.

Стоит отметить, что как минимум за 40 минут до обстрела в Киеве звучала сирена воздушной тревоги и гражданских призывали пройти в убежища из-за возможной атаки российских военных.

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По данным ГСЧС, в Подольском районе Киева загорелся многоквартирный дом после падения обломков сбитой российской ракеты. Спасатели получили информацию о пожаре в 08:04 и сразу выехали на место ЧП.

В результате падения обломков сбитой ракеты загорелись квартиры с 1 по 3 этажи. Для ликвидации последствий задействовали 47 спасателей и восемь единиц спецтехники.

"По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб. В 09:14 пожар, который произошел в результате попадания остатков сбитой ракеты в жилой дом в Подольском районе, ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.

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Напомним, утром 18 марта российские оккупанты осуществили ракетный удар по Львову. Мэр областного центра Андрей Садовый рассказал, что захватчики обстреляли территорию возле Львовского международного аэропорта, в результате чего был разрушен авиаремонтный завод.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как живет Чернигов под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.