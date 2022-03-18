Російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва, — КМДА

На місці масованого обстрілу працюють рятувальники та медики. Як мінімум, за 40 хвилин до атаки в Києві звучала сирена повітряної тривоги.

Російські війська в п'ятницю вранці, 18 березня, обстріляли черговий житловий квартал у Києві. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За даними місцевої влади, масового обстрілу зазнали житлові багатоквартирні будинки в Подільському районі Києва.

У пресслужбі КМДА зазначають, що на місці НС працюють рятувальники та бригади швидкої допомоги. Інформацію про зруйновані житлові будинки та кількість постраждалих наразі уточнюють.

Варто зазначити, що, як мінімум, за 40 хвилин до обстрілу в Києві звучала сирена повітряної тривоги та цивільних закликали пройти у сховища через можливу атаку російських військових.

На момент публікації новини пресслужба ДСНС та Національної поліції Києва не публікували подробиці сьогоднішнього ракетного удару по столиці. Також обстріл житлового кварталу в Подільському районі Києва не коментував міський голова Віталій Кличко.

[ + – ] 18 березня російські окупанти обстріляли Подільський район Києва

Нагадаємо, вранці, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Львову. Мер обласного центру Андрій Садовий розповів, що загарбники обстріляли територію біля Львівського міжнародного аеропорту, внаслідок чого зруйнували авіаремонтний завод.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як живе Чернігів під постійним обстрілом з боку російських окупантів.