Війська РФ завдали ракетного удару по території в районі Львівського аеропорту, — Садовий

За словами міського голови, внаслідок обстрілу зруйнували будівлю авіаремонтного заводу — по ньому влучили кілька російських ракет.

У п'ятницю вранці, 18 березня, російські війська завдали ракетного удару по території в районі Львівського міжнародного аеропорту. Цю інформацію підтвердив мер Андрій Садовий.

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Зокрема, міський голова спростував інформацію низки ЗМІ про те, що окупанти завдали ракетного удару по самому Львівському аеропорту.

"Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", — продовжив Садовий у своєму Facebook.

Мер Львова пообіцяв незабаром опублікувати нові подробиці ракетного обстрілу території біля Львівського аеропорту та закликав громадян не розповсюджувати фотографії з місця НС, а також виконувати вказівки під час повітряної тривоги.

[ + – ] Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову

О 08:22 Андрій Садовий уточнив, що російські окупанти завдали ракетного удару по території авіаремонтного заводу у Львові. За його словами, будівлю повністю зруйновали внаслідок попадання кількох ракет.

"Активну роботу заводу заздалегідь зупинили, тому поки людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та комунальні служби", — додав мер Львова у своєму Facebook.

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Про серію вибухів близько 6:30 у Львові також повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Під час національного телемарафону він повідомив, що на околиці обласного центру видно спалах, однак точної інформації про руйнування та можливі жертви на цю мить немає.

Нагадаємо, за минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили 14 одиниць ворожої авіації та зупинили на деяких напрямках просування окупантів углиб території.

Також повідомляли, що 17 березня під Києвом підрозділи ЗСУ знищили російський гелікоптер. Ворожий Ка-52 ліквідували в Бучанському районі, через що піхота окупантів була змушена відступити.