Вторгнення в Україну: під Києвом підбили ворожий гелікоптер

Чиновники стверджують, що росіяни після роботи українського ППО зазнали втрат і були змушені відступити.

У Київській області в Бучанському районі українські військові пошкодили ворожий гелікоптер КА 52, — повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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"О 11:45 виявили два ворожі вертольоти, які ввійшли до зони поразки українських військ. Внаслідок роботи наших ППО Сухопутних військ один вертоліт ворога пошкоджено", — повідомляють російські військові.

За інформацією чиновників, загарбники були змушені повернути назад, їхнє бойове завдання зірвано.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донецькому напрямку окупанти обстріляли Покровськ з "Іскандерів". Російські війська використовували ракети-обманки, які вміють оминати українську ППО.

У Києві після падіння уламків російської ракети на житлову будівлю почалася пожежа. Внаслідок цього НС одна людина загинула, і ще троє отримали поранення.