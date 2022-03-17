Вторгнення в Україну: під Києвом підбили ворожий гелікоптер
Чиновники стверджують, що росіяни після роботи українського ППО зазнали втрат і були змушені відступити.
У Київській області в Бучанському районі українські військові пошкодили ворожий гелікоптер КА 52, — повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"О 11:45 виявили два ворожі вертольоти, які ввійшли до зони поразки українських військ. Внаслідок роботи наших ППО Сухопутних військ один вертоліт ворога пошкоджено", — повідомляють російські військові.
За інформацією чиновників, загарбники були змушені повернути назад, їхнє бойове завдання зірвано.
Раніше Фокус повідомляв, що на Донецькому напрямку окупанти обстріляли Покровськ з "Іскандерів". Російські війська використовували ракети-обманки, які вміють оминати українську ППО.
У Києві після падіння уламків російської ракети на житлову будівлю почалася пожежа. Внаслідок цього НС одна людина загинула, і ще троє отримали поранення.