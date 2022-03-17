У Києві спалахнула багатоповерхівка після падіння уламків російської ракети (фото, відео)
За попередніми даними рятувальників, унаслідок НП загинула одна людина, ще троє отримали різні поранення та травми.
Вранці 17 березня внаслідок падіння уламків ворожої ракети спалахнув багатоповерховий будинок у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Інформацію про пожежу та часткову руйнацію багатоповерхового житлового будинку рятувальники отримали о 05:02 за київським часом.
Прибувши на місце співробітники ДСНС встановили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети, яка була збита, сталося руйнування конструкцій високоповерхівки на 16-му та технічному поверсі, а також спалах в одній із квартир.
Пожежу було ліквідовано о 05:49, а для ліквідації наслідків НП задіяли 60 рятувальників і десять одиниць спецтехніки. За попередніми даними, унаслідок падіння уламків збитої ракети загинула одна людина. З багатоповерхового будинку рятувальники евакуювали 30 людей, троє з яких отримали поранення.
Нагадаємо, 16 березня російські війська здійснили авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, в якому ховалися сотні людей. За словами нардепа Сергія Тарути, під завалами залишалися люди, проте їх витягти було неможливо, оскільки в місті продовжувалися запеклі бої.
Також повідомлялося, що окупанти обстріляли басейн "Нептун" у Маріуполі, де від авіанальотів ховалися вагітні жінки. У Донецькій обласній держадміністрації стверджували, що війська РФ цілеспрямовано завдали удару по території комплексу.