Війська РФ завдали удару по басейну "Нептун" у Маріуполі, де ховалися вагітні (відео)

Також на території спорткомплексу на момент обстрілу перебували жінки з дітьми до 3 років. Одна з постраждалих перебуває під уламками будівлі.

Російські війська завдали удару по басейнному комплексу "Нептун" у Маріуполі, де в той момент від обстрілу ховалися вагітні жінки та мешканки міста з дітьми. Про це у своєму телеграм-каналі у середу, 16 березня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За словами чиновника, у момент обстрілу в "Нептуні" залишалися лише мирні жителі і тепер під завалами перебувають, "зокрема вагітні жінки та жінки з дітьми". При цьому Кириленко підкреслив, що удар по спорткомплексу був завданий цілеспрямовано.

[ + – ] Пост Павла Кириленка

Встановити кількість жертв обстрілу наразі неможливо, проте автор відео, яке опублікував Кириленко, повідомив, що під уламками перебуває щонайменше одна вагітна жінка. Також у ролику йдеться, що у спорткомплексі були діти віком до 3 років.

Нагадаємо, сьогодні російські війська також завдали удару по будівлі Драматичного театру в Маріуполі, де від обстрілу ховалися сотні мирних жителів міста.

Також ми писали про те, як військові РФ обстріляли колону авто з людьми, які намагалися евакуюватись з Маріуполя до Запоріжжя.