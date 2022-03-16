Війська РФ завдали удару по басейну "Нептун" у Маріуполі, де ховалися вагітні (відео)
Також на території спорткомплексу на момент обстрілу перебували жінки з дітьми до 3 років. Одна з постраждалих перебуває під уламками будівлі.
Російські війська завдали удару по басейнному комплексу "Нептун" у Маріуполі, де в той момент від обстрілу ховалися вагітні жінки та мешканки міста з дітьми. Про це у своєму телеграм-каналі у середу, 16 березня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За словами чиновника, у момент обстрілу в "Нептуні" залишалися лише мирні жителі і тепер під завалами перебувають, "зокрема вагітні жінки та жінки з дітьми". При цьому Кириленко підкреслив, що удар по спорткомплексу був завданий цілеспрямовано.
Встановити кількість жертв обстрілу наразі неможливо, проте автор відео, яке опублікував Кириленко, повідомив, що під уламками перебуває щонайменше одна вагітна жінка. Також у ролику йдеться, що у спорткомплексі були діти віком до 3 років.
Нагадаємо, сьогодні російські війська також завдали удару по будівлі Драматичного театру в Маріуполі, де від обстрілу ховалися сотні мирних жителів міста.
Також ми писали про те, як військові РФ обстріляли колону авто з людьми, які намагалися евакуюватись з Маріуполя до Запоріжжя.