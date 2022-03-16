Російські військові обстріляли колону авто під Запоріжжям (фото, відео)

За інформацією секретаря Запорізької місцевої ради Анатолія Куртєва, до міста змогли евакуюватися понад чотири тисячі людей з Маріуполя.

Російські військові завдали удару з важкої артилерії по автомобільній колоні з біженцями в районі селища Степногірськ Запорізької області. Люди на машинах евакуювалися з обложеного Маріуполя в бік Запоріжжя. Відомо, що всі люди живі, є п'ятеро поранених, а одна дитина перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

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За його словами, наразі потерпілій дитині роблять операцію, до цього дистанційно підключили фахівців з клініки "Охматдит". Крім того, внаслідок обстрілу на трасі розпочалася пожежа.

Скільки людей змогли евакуюватись

За інформацією секретаря Запорізької місцевої ради Анатолія Куртєва, до Запоріжжя з Маріуполя 16 березня змогли приїхати 4329 людей, з них 1033 — діти. Усі вони отримують необхідну допомогу — гаряче харчування, медикаменти, продукти. Медики оглядають постраждалих, також людям надають психологічну допомогу. Усі біженці отримають у Запоріжжі житло.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що російські військові вбили понад 500 мирних жителів у Харкові. За даними ДСНС, 88 тіл рятувальники дістали з-під завалів. У Харкові з'явилася нова гаряча точка – Немишлянський район.

У ніч на 16 березня у Запоріжжі на залізничному вокзалі пролунав вибух. За даними компанії "Укрзалізниця", внаслідок обстрілу вокзалу "Запоріжжя-2" пошкоджено шляхи, контактна мережа, а в адміністративних будівлях вилетіли шибки.