Війська РФ убили понад 500 мирних жителів Харкова з початку війни, — ДСНС

Ворог обстріляв місто ракетами 50 разів минулої доби. У Харкові з'явилася нова гаряча точка — Немишлянський район.

Війська країни-агресора з початку війни в Україні вбили понад 500 мирних жителів Харкова. Про це повідомило обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Із зазначеної кількості 88 тіл рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих снарядами будівель. З початку війни працівники служби врятували на місцях завалів у Харкові 189 людей. Пошукові роботи в місті не припиняють.

Нова гаряча точка в Харкові

Вчора, 15 березня, ворог завдав артилерійського удару по багатоповерхівках у Немишлянському районі.

"Додалася ще одна гаряча точка на карті Харкова. У Немишлянському районі зруйновано кілька квартир у двох житлових багатоповерхівках, вони спалахнули", — наголошується в повідомленні ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу на площі приблизно 200 кв. м., евакуювали людей і дістали з-під завалів тіло одного загиблого.

Як минуло 15 березня у Харкові

Минулої доби працівники ДСНС врятували з-під завалів 4 людей і витягли тіла 2 загиблих. Уночі приблизно о 03:00 ворожі снаряди потрапили в одну з харківських шкіл. Зруйнувалась частина будівлі на третьому поверсі площею 800 кв. м., постраждала 1 особа.

Піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвалися. В умовах бойових дій рятувальники здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж і розбирання завалів зруйнованих будівель.

"Пліч-о-пліч із харків'янами працюють побратими з Полтавської та Дніпропетровської областей", — додали в службі.

Аварійно-рятувальні роботи ведуться у Київському, Шевченківському, Новобаварському та Немишлянському районах міста.

Ворог 15 березня обстрілював житловий сектор у районі Нові Будинки, двоє людей загинули.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, за добу війська РФ понад 50 разів обстрілювали місто ракетами.

"Вночі був ракетний удар по одній із площ міста. Загалом, із початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети й "Іскандер", — повідомив Синєгубов.

[ + – ] ЗСУ відбили наступ на Харків

Загарбники намагалися штурмувати Харків із боку П'ятихаток, але ЗСУ відбило наступ, ворог зазнав значних втрат, зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що в мережі публікували наслідки обстрілу парку культури та відпочинку імені Горького в Харкові. Снаряди пошкодили кілька кіосків, на території парку утворилися вибухи воронки. Один боєприпас упав біля атракціону "американські гірки".

Фокус раніше писав про обстріл екопарку Фельдмана під Харковом. Унаслідок атаки загинули тварини, зокрема кенгуру. Жертвами стали працівники парку, годували вихованців.