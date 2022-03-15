У мережі показали наслідки обстрілу парку Горького у Харкові (фото)

Голова ХОДА Олег Синєгубов стверджує, що центр міста "накрили" із РСЗВ "Смерч".

Російські війська обстріляли один із найзнаменитіших в Україні та найкрасивіший у Харкові парк культури та відпочинку ім. Горького. Фотографії наслідків показали в телеграм-каналах місцеві мешканці.

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Як видно на знімках, снаряди пошкодили кілька кіосків на території, на території видно воронки, один із боєприпасів приземлився неподалік атракціону "американські гірки".

Про те, що ЗС РФ обстріляла центр міста, у своєму щоденному звіті заявив і голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"За добу окупанти випускали 2 ракети по центральній частині Харкова. Обстрілювали з реактивної системи залпового вогню Смерч район парку Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської", – повідомив він.

Синєгубов додав, що під обстріл потрапила машина волонтерів організації Help Army.

"Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка. Кількість постраждалих встановлюється. Усього за добу зафіксували 65 пострілів", – наголосив керівник ХОДА.

Чиновник також наголосив, що бої ведуться на території області. Ворог обстрілює Ізюм, Балаклію та Дергачі.

Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького у Харкові належить до наймасштабніших розважальних центрів Європи. Він поділений на кілька сегментів, включаючи дитячий. Сімейно-розважальний, ретро, французький, середньовічний, екстрим, спортивні майданчики та канатну дорогу.

[ + – ] Парк ім. Горького з висоти пташиного польоту

У 2011 році парк був закритий на масштабну реконструкцію та став оновленим перед городянами 23 серпня 2012-го. Наразі він входить до ТОП-10 парків розваги світу та є володарем міжнародної премії "Golden Pony Awards". Тут понад сорок видів розваг, мотузковий парк, креативні скульптури з бронзи, металу, дерева та інших матеріалів та ідеальна чистота.

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли екопарк Фельдмана під Харковом. Декілька тварин загинули, зокрема і кенгуру. Також жертвами стали співробітники парку, які прийшли нагодувати вихованців.