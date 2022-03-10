В екопарку під Харковом через обстріл загинули двоє кенгуру (відео)

Частина тварин, які вижили, переїхали до будинку народного депутата та власника екопарку Олександра Фельдмана.

"Фельдман-Екопарк", що знаходиться під Харковом, продовжує зазнавати втрат через російську агресію в Україні. Унаслідок останнього обстрілу в ньому загинули двоє кенгуру, які жили в експозиційній зоні "Австралія", повідомили в пресслужбі екопарку.

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Власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман, у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook розповів, що частину тварин забрав додому.

"Мій будинок перетворився на ковчег Ноя, я сам — трохи став Мазаєм. У кожній кімнаті, у кожному кутку хтось живе. У басейні живуть марабу, черепахи. На ліжку, під ліжком хтось є. Я сплю поруч із мавпами, у мене в ногах стоять чотири ящики з тваринами", — зізнався він.

Федьдман додав, що співробітники екопарку продовжують операції з рятування тварин, проте це складно, оскільки він знаходиться на лінії вогню. У ньому залишаються частина тварин, і зараз волонтери та працівники шукають транспорт, щоб привезти сіно для 20 поні, 10 ішаків і 30 коней.

[ + – ] Олександр Фельдман частину тварин забрав до себе додому

За словами депутата, ті вихованці, які вижили, дуже налякані, до них складно дістатися, щоб погодувати. Крім того, не вистачає корму для них, тому парк потребує підтримки.

У перші дні війни в парку загинули тварини після того, як на територію потрапило кілька снарядів. Він знаходиться поряд з окружною дорогою в селі Лісове поблизу мегаполісу, де ЗСУ підбили кілька одиниць ворожої техніки. Відомо, деякі тварини втекли, зокрема вовки.

Крім того, унаслідок обстрілу загинули двоє співробітників, які годували мешканців екопарку.

"Фельдман Екопарк" був улюбленим місцем відпочинку для харків'ян, також туди приїжджали туристи з усієї України. У його колекції — понад 300 тварин.

Тим часом Росія продовжує обстріл Харкова. У ніч із 9 на 10 березня один зі снарядів потрапив у нещодавно відкритий торговий центр "Нікольський", суттєво зруйнувавши будівлю. Також армія РФ не припиняє обстріли житлових кварталів міста.