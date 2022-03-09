Зіткнення з ДРГ, бої за Ізюм і в Дергачах: як минула доба у Харківській області (фото)

На Харківщині українські військові продовжують здійснювати контратаки для знищення артилерії, що обстрілюють обласний центр. Проте ситуація в Ізюмі залишається складною.

Бійці Збройних сил України спільно з Національною гвардією і територіальною обороною пішли у контрнаступ і знищили реактивні системи залпового вогню у Дергачах. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Телеграмі.

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Бої у Дергачах

Українські військові в ніч проти 9 березня атакували позиції реактивної артилерії російських військ, які обстрілювали Олексіївський район Харкова. Як заявляє Олег Синєгубов, після невдалого опору ворог почав тікати, покинувши техніку. Частина росіян попрямувала у бік Бєлгорода в РФ. База була повністю знищена.

[ + – ] Дергачі знаходяться поблизу Харкова

У проросійському телеграм-каналі Військовий інформатор опублікували відео Росгвардії, які вели обстріл у Харкові. Є ймовірність, що саме їх знищили українські військові. Проте на відео показують стрілянину з мінометів, а не з РСЗВ.

Знищення диверсантів в Андріївці

Державна прикордонна служба відрапортувала про знищення диверсійно-розвідувальної групи в селі Андріївка Балаклійського району Харківської області.

Уночі 9 березня російські військові атакували український блокпост. Унаслідок зіткнення, ДРГ було знищено. Вказується, що ЗС РФ покинули свого пораненого бійця. Його полонили українські прикордонники.

[ + – ] Андріївка на карті Харківської області

Ситуація в Ізюмі

За словами Олега Синєгубова, найскладніша ситуація в області в Ізюмі.

"У нас зараз найгарячіша точка — це місто Ізюм. Ми знаємо, що воно знаходиться в кільці. Усі інші міста в принципі у нас знаходяться під контролем", — розповів голова ОДА Суспільному.

[ + – ] Наслідки обстрілів м. Ізюм

Незважаючи на обстріл ворога, там планується вивезення людей зеленим коридором до Лозової.

Раніше в російських телеграм-каналах повідомлялося, що ЗС РФ вийшли на південну околицю Ізюма, прорвавши оборонні лави української армії. Українська армія знищила мости, щоб зупинити просування ворога.

Уночі була спроба повітряного нальоту з Білгорода на Ізюм, але українська ППО змусила літаки відступити.

Нагадаємо, взятий у полон російський військовий заявив, що в них була мета взяти Харків за 3 дні. Раніше українські розвідники ліквідували генерал-майора армії РФ під Харковом.