Зіткнення з ДРГ, бої за Ізюм і в Дергачах: як минула доба у Харківській області (фото)
На Харківщині українські військові продовжують здійснювати контратаки для знищення артилерії, що обстрілюють обласний центр. Проте ситуація в Ізюмі залишається складною.
Бійці Збройних сил України спільно з Національною гвардією і територіальною обороною пішли у контрнаступ і знищили реактивні системи залпового вогню у Дергачах. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Телеграмі.
Бої у Дергачах
Українські військові в ніч проти 9 березня атакували позиції реактивної артилерії російських військ, які обстрілювали Олексіївський район Харкова. Як заявляє Олег Синєгубов, після невдалого опору ворог почав тікати, покинувши техніку. Частина росіян попрямувала у бік Бєлгорода в РФ. База була повністю знищена.
У проросійському телеграм-каналі Військовий інформатор опублікували відео Росгвардії, які вели обстріл у Харкові. Є ймовірність, що саме їх знищили українські військові. Проте на відео показують стрілянину з мінометів, а не з РСЗВ.
Знищення диверсантів в Андріївці
Державна прикордонна служба відрапортувала про знищення диверсійно-розвідувальної групи в селі Андріївка Балаклійського району Харківської області.
Уночі 9 березня російські військові атакували український блокпост. Унаслідок зіткнення, ДРГ було знищено. Вказується, що ЗС РФ покинули свого пораненого бійця. Його полонили українські прикордонники.
Ситуація в Ізюмі
За словами Олега Синєгубова, найскладніша ситуація в області в Ізюмі.
"У нас зараз найгарячіша точка — це місто Ізюм. Ми знаємо, що воно знаходиться в кільці. Усі інші міста в принципі у нас знаходяться під контролем", — розповів голова ОДА Суспільному.
Незважаючи на обстріл ворога, там планується вивезення людей зеленим коридором до Лозової.
Раніше в російських телеграм-каналах повідомлялося, що ЗС РФ вийшли на південну околицю Ізюма, прорвавши оборонні лави української армії. Українська армія знищила мости, щоб зупинити просування ворога.
Уночі була спроба повітряного нальоту з Білгорода на Ізюм, але українська ППО змусила літаки відступити.
Нагадаємо, взятий у полон російський військовий заявив, що в них була мета взяти Харків за 3 дні. Раніше українські розвідники ліквідували генерал-майора армії РФ під Харковом.