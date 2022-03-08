Під Харковом українські розвідники ліквідували генерал-майора армії РФ

Головне управління розвідки повідомило також, що вдалося знищити кількох старших офіцерів армії РФ.

Під Харковом українським військовим розвідникам вдалося ліквідувати генерал-майора російської армії Віталія Герасимова. Його вбили під час боїв неподалік міста. Герасимов був російським воєначальником, генерал-майором, начальником штабу та першим заступником командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні, а також у російській військовій операції в Сирії. Також він здобув медаль за "повернення Криму".

У ГУР додають, що також вдалося вбити кількох старших офіцерів російської армії. У відомстві заявили, що отримали дані, які свідчать про значні проблеми в окупантів — зі зв'язком та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

Нагадаємо, в понеділок, 7 березня, російські окупанти розбомбили завод з виробництва хліба в Макарові Київської області. Внаслідок авіаудару загинуло 13 мирних жителів, а з-під завалів вдалося дістати п'ятьох людей. За інформацією МВС, на території заводу було 30 осіб.

Раніше Міністерство оборони показало нову статистику втрат серед російських військових. За даними відомства, загинуло 11 тисяч особового складу армії РФ. Крім того, окупанти втратили 290 одиниць танків, 999 бойових броньованих машин та 117 артилерійських систем. Також вдалося знищити 30 вертольотів ворога.