Армія РФ розбомбила хлібозавод у Київській області, є загиблі

Рятувальники витягли з-під завалів п'ятьох потерпілих. Загалом у момент авіаудару на території підприємства було близько 30 людей.

Російські військові завдали авіаудару по будівлі хлібозаводу в Макаріві Київської області. Про це повідомила у Telegram пресслужба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

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Внаслідок влучення снаряду загинули 13 людей, з-під завалів будівлі вдалося врятувати п'ятьох.

За попередньою інформацією, на території заводу на момент авіаудару було близько 30 людей, додали в МВС.

Нагадаємо, що ворог здійснив авіаналіт на приватний сектор уночі 6 березня у Житомирській області. У місті Коростень ракети зруйнували 10 будинків, одна людина загинула, двоє отримали травми.

У Харкові 2 березня російські окупанти вдарили по будівлі соціологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Приміщення знаходиться поряд із Управлінням внутрішніх справ.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team з'ясували, що ворог обстріляв житлові масиви Миколаєва забороненими касетними снарядами.