Розслідувачі CIT: окупанти обстрілювали Миколаїв касетними боєприпасами (фото, відео)

Російські військові вели масовий вогонь по житлових будинках та території підприємства "Зоря — Машпроект". Снаряди потрапили в автомобіль, двори приватного сектора та район зоопарку.

Російська армія обстріляла житлові масиви Миколаєва касетними реактивними снарядами, забороненими відповідною конвенцією. Про це повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), посилаючись на відеофіксацію очевидцями того, що сталося.

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Окупант масово обстрілював житлові будинки та територію підприємства "Зоря — Машпроект", яке виробляє корабельні двигуни, з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

На фотографіях видно, як боєприпаси потрапили у машину та на територію мікрорайону міста.

[ + – ] Обстріл Миколаєва касетними бомбами

Деякі кадри демонструють хвостові частини та залишки касетних бойових частин ракет РСЗВ "Смерч" та "Ураган".

"Застосування реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів у житлових кварталах можна розцінити як невиборчий напад і, відповідно, воєнний злочин", — нагадали розслідувачі.

[ + – ] Одна ракета впала на трамвайній зупинці

За словами мешканки Миколаєва, щонайменше одна ракета впала на трамвайній зупинці поблизу заводу "Зоря". Група CIT перевірила та підтвердила геолокацію.

"Судячи з кута, під яким ракета увійшла до асфальту, вона прилетіла з південно-східного напрямку, з боку ймовірних позицій російських сил", — йдеться в повідомленні.

Ще один обстріл ворог здійснив за застарілими розвідданими, зазначили фахівці.

Імовірно, стріляли з РСЗВ по приватному сектору в районі Балабанівка за 3 кілометри від порту Ольвія, який використав "Укроборонпромом" для відвантаження експортної військової продукції. Торік у грудні порт передали в концесію катарської компанії.

Розслідувачі CIT не виявили потенційних військових цілей на місці інших обстрілів, наприклад, поблизу миколаївського зоопарку.

"Ми припускаємо, що, як і у випадку з Харковом і Черніговом, після провалу спроб взяти місто з ходу, Миколаїв очікує на обстріл і авіаудари, імовірна мета яких — зломити опір захисників, не зважаючи на втрати мирного населення", — зазначили в СIT.

Касетні боєприпаси призначені для вивільнення або розкидання множини розривних суббоєприпасів, що покривають велику площу. Такі снаряди являють особливу загрозу для мирного населення. Конвенція з касетних боєприпасів, яка підписана 3 та 4 грудня 2008 року в Осло та набула чинності 1 серпня 2010 року, забороняє використовувати, виробляти та передавати касетні боєприпаси. Росія, США, Індія, Ізраїль, Пакистан, Китай та Південна Корея не приєдналися до цієї конвенції.

Зазначимо, що це не єдиний випадок використання російськими окупаційними військами касетних боєприпасів. Під час обстрілу Харкова 25 лютого заборонені снаряди застосували на території Харківського авіаційного заводу.

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