"Ворог виснажений і деморалізований, його плани зруйновані" — головнокомандувач ЗСУ Залужний

За словами генерала Залужного, ворог виснажений та деморалізований, а плани російських загарбників зруйновані. Чернігів, Харків, Миколаїв, Суми та Маріуполь не дають противнику себе захопити.

Українські міста стійко обороняються, а сили РФ не можуть утримати територію. При цьому окупанти нарощують сили в південному напрямку. Про це у своєму зверненні 7 березня у Facebook розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами генерала Залужного, російський загарбник деморалізований та виснажений. Крім того, плани на "бліцкриг", зміну влади та зовнішньополітичного курсу України зруйновано. Але, використовуючи складну оперативно-стратегічну обстановку, російські окупаційні війська продовжують нарощувати зусилля в південному напрямку і не залишають спроб оточення Києва.

Так, за даними на 7 березня спостерігається стійка оборона Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум та Маріуполя. Національний спротив не дозволяє противнику розвинути успіх. Залужний зазначив: як би збройні сили противника не просувалися вглиб української території — утримати її вони не зможуть. Головнокомандувач ЗСУ закликав жителів окупованих районів долучатися до руху опору.

Також, за останніми даними генерала Залужного, небо України охороняється повітряними силами та засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ. Захисники завдають значних втрат повітряним силам РФ.

"Основою нашого опору є насамперед мужність і майстерність українського солдата, який, незважаючи на значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. Я звертаюся до командирів — бережіть особовий склад! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці!", — заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що ми вічно пам'ятатимемо і помстимося за кожного загиблого захисника України: "Біль втрат посилює нашу волю до перемоги. Ми точно знаємо, за що і за кого воюємо".

Про те, що завдання з розгрому ЗСУ нездійсненне, 7 березня заявив полковник ФСБ РФ та лідер проросійських бойовиків у 2014 році Ігор Стрєлков (Гіркін). За його словами, якщо російське керівництво не зробить висновків, то нинішніми силами досягти цілей не вийде, просування "фактично згасло".

Міністерство оборони України 7 березня оприлюднило останні дані щодо втрат ворога. Так, РФ втратила понад 11 тисяч осіб особового складу, майже 300 танків та 999 бойових броньованих машин.