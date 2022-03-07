Завдання з розгрому ЗСУ нездійсненне: Гіркін про війну РФ проти України

На думку Ігоря Гіркіна, якщо російське керівництво не зробить висновків, то нинішніми силами досягти мети не вийде. Просування "фактично згасло".

Полковник ФСБ РФ та лідер проросійських бойовиків у 2014 році Ігор Стрєлков (Гіркін) у своєму телеграм-каналі написав про те, що з нинішнім станом справ військово-політичне керівництво РФ не виконає своїх завдань в Україні.

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За словами Стрєлкова, просування російських військ немає. Початкові оперативні успіхи окупаційних військ не вдалося розвинути. Почалася "пробуксування" у всіх напрямках. Російський полковник ФСБ коротко описав стан справ у всіх напрямках:

Київ — бої в районі Бучі та передмісті столиці. Як зазначає Гіркін, їхні результати невідомі, але є ймовірність, що вони досягли "місцевих успіхів".

Чернігів-Харків — "нічого відомого". Вирішальних успіхів російські окупанти не досягли.

Донецьк – без істотних змін. Бої у Волновасі та навколо, а також на північному заході

Просування на Запоріжжі та Кривий Ріг немає

Під Воскресенськом війська РФ зазнали тактичної поразки внаслідок контратаки української армії. Є втрати в техніці та живій силі.

Виходячи з цього Ігор Стрєлков робить висновок, що зараз просування "фактично згасло". А час для переговорів обидві сторони використовують для перегрупування власних сил. Якщо керівництво Росії не зробить "очевидних висновків", то нагальне завдання "повного розгрому ЗСУ та звільнення Новоросії та Малоросії від "нацистів" не виконати", вважає Стрєлков.

Проте він наголошує, що йдеться про наявні зараз сили у Росії в Україні.

Нагадаємо, на 12-й день повномасштабної війни Росії проти України українські військові відвоювали Чугуїв у Харківській області. Водночас низка українських міст охопила гуманітарну кризу. За даними української розвідки, РФ розпочала приховану мобілізацію в Краснодарському краї, а також посилює пропаганду про "звірства неофашистів".

Раніше Фокус повідомляв, що ракети, якими бомбардували аеропорт у Вінниці, ймовірно, були випущені з морських платформ у Чорному морі через територію невизнаного Придністров'я.