Українські міста охопила гуманітарна криза, ЗСУ відбили Чугуєв, — Генштаб (фото)

Ворог зазнав значних втрат у районі села Скрипали Сумської області та в районі Нової Басані, Чернігівська область.

З початку доби, станом на ранок 7 березня, російські військові продовжили завдавати ракетно-бомбових і артилерійських ударів по населених пунктах України. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу у Facebook.

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Ворог інтенсивно бореться за захоплення Києва, Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова й інших великих міст. Особливо багато зусиль окупанта мобілізується для столиці. ЗСУ вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області.

Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для завдання авіаударів по Україні. Також із Білорусі через зону ЧАЕС ідуть постачання палива та матеріальних засобів для окупантів.

Ворог порушує правила Міжнародного гуманітарного права, здійснює обстріл цивільного населення, "зелених коридорів"; у заручники беруть жінок і дітей, техніку та боєприпаси розміщують у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

"Місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла більше трьох діб, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків", — ідеться в повідомленні та наголошується, що місто Буча також є здобиччю загарбника.

[ + – ] Фото з Ірпеня

Глава МВС Денис Монастирський заявив, що Гостомель, Буча, Ірпінь сьогодні стають "другим донецьким аеропортом", повідомляє пресцентр МВС.

"Ці міста противнику дуже важливо захопити. Ми відбиваємо їх. Постійно ведуться бої в місті. З обох боків є загиблі та поранені. Але ми їх тримаємо та не даємо підійти до Києва так, як хотів би противник ще 5 днів тому", — заявив міністр.

Нелегка ситуація в Маріуполі, яка охопила гуманітарну кризу.

"Російський світ" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе й неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це не просто. Адже російські терористи не дотримуються слова. Немає жалю навіть до дітей і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали так не поводяться", — цитує пресслужба Міноборони голову відомства Олексія Резнікова.

"Крім того, продовжується просування підрозділів супротивника в північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла н.п. Кашперо-Миколаївка", — написали в Генштабі.

У Чернігівській ОДА повідомляють – увечері 6 березня та в ніч на 7 березня ворог атакував житлові об'єкти та цивільну інфраструктуру в м. Чернігів.

"За останню добу (з 6 по 7 березня) в області ліквідовано 12 пожеж. Із них 10 виникли через обстріл. Врятовано 13 людей, 3 людей загинуло, 2 травмовано", — ідеться в повідомленні.

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишаються 110 населених пунктів області. Відновлювальні роботи проводять наскільки можна.

[ + – ] обстріл Чернігова [ + – ] обстріл Чернігова

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, як передає пресслужба облдержадміністрації — у Запорізькій області "кадирівці" обстріляли працівників "Укрпошти", які розвозили пенсію.

"5 березня в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто "Укрпошти" й переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік і жінка. Все це зафіксовано на фото", — цитує пресслужба чиновника. Забрати тіла працівників пошти не вдалося, вони продовжують перебувати в полі.

[ + – ] Убиті працівники "Укрпошти"

На Сумщині особливо постраждали села в Охтирському районі — дитячі садки, будинки, підприємства, інфраструктура, електрика — все це потрапило під обстріл окупантів. У пресслужбі Сумської ОВДА оприлюднюють кадри наслідків атаки ворога.

У Генштабі зазначають, що нерідко ведеться зйомка репортажів для російських телеканалів із приводу нібито гуманності й людяності російських військових. У соціальних мережах ворог продовжує розповсюджувати контент, який негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.

Українські захисники продовжують боронитися. Ворог зазнає великих людських втрат, здається в полон; знищується наземна техніка та засоби повітряного нападу окупантів.

За останніми даними, було знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ, підполковника Дениса Глєбова.

Раніше в Генштабі повідомляли, що станом на 6 березня втрати противника становили понад 11 тисяч людей, знищено близько сотні одиниць авіації, майже 300 танків тощо.