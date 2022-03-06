Втрати супротивника на 11 день війни перевищили 11 тисяч осіб — Генштаб

Противник також зазнає великих втрат пораненими — зокрема, на Попаснянському напрямку, де вибуло з ладу понад 650 солдат супротивника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.03 оцінюються в понад 11 тисяч осіб, повідомляє Генштаб України.

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Втрати техніки ворогом

танки — 285;

BBM — 85 985;

артилерійські системи — 109;

РСЗВ — 50;

об'єкти ППО — 21;

літаки — 44;

вертольоти — 48;

автомобільне обладнання — 447;

швидкісні човни — 2;

баки з PPM — 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4.

Дані стають точнішими, але розрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Українські захисники міцно утримують свої позиції та знищують живу силу та техніку противника. Лише за вчорашній день з передових позицій до центрального міського шпиталю селища Брянка Луганської області доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більшість — із Попаснянського напрямку, повідомляє Генштаб.

Варто врахувати, що загальні втрати враховують убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. осіб. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Раніше Фокус повідомляв, що генеральний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що війна йде не за сценарієм США.

Болгарський медіаексперт і керівник видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що в російської армії майже не залишилося ресурсів для продовження війни з Україною.