Потери противника на 11 день войны превысили 11 тысяч человек - Генштаб
Противник также несет большие потери ранеными - в частности, на Попаснянском направлении, где выбыло из строя более 650 солдат противника.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 оцениваются свыше 11 тысяч человек, сообщает Генштаб Украины.
Потери техники врагом
- танки — 285
- BBM — 85 985
- артиллерийские системы — 109
- РСЗВ — 50
- объекты ПВО — 21
- самолеты — 44
- вертолеты — 48
- Автомобильное оборудование — 447
- скоростные лодки — 2
- баки с PPM — 60.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4
Данные становятся более точными, но расчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Украинские защитники прочно удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Только за вчерашний день с передовых позиций в центральный городской госпиталь поселка Брянка Луганской области доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть — с Попаснянского направления, сообщает Генштаб.
Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
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