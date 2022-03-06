Потери противника на 11 день войны превысили 11 тысяч человек - Генштаб

Противник также несет большие потери ранеными - в частности, на Попаснянском направлении, где выбыло из строя более 650 солдат противника.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 оцениваются свыше 11 тысяч человек, сообщает Генштаб Украины.

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Потери техники врагом

танки — 285

BBM — 85 985

артиллерийские системы — 109

РСЗВ — 50

объекты ПВО — 21

самолеты — 44

вертолеты — 48

Автомобильное оборудование — 447

скоростные лодки — 2

баки с PPM — 60.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4

Данные становятся более точными, но расчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Украинские защитники прочно удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Только за вчерашний день с передовых позиций в центральный городской госпиталь поселка Брянка Луганской области доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть — с Попаснянского направления, сообщает Генштаб.

Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Ранее Фокус сообщал, что генеральный секретарь США Энтони Блинкен убежден — война идет не по сценарию США.

Болгарский медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной.