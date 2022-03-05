Украина может победить Россию — Блинкен

Госсекретарь США убежден, что война уже идет не по сценарию Путина. А против смены украинского режима выступает 45 миллионов граждан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украине по силам выиграть войну с Россией. Об этом сообщает BBC.

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По словам Блинкена, пока сложно сказать, насколько затянется этот конфликт, однако, сейчас нельзя говорить, что поражение Украины неизбежно.

Госсекретарь отметил "необычайную стойкость" украинского народа. "Если Москва планирует свергнуть украинское правительство и установить в стране свой марионеточный режим, то 45 миллионов украинцев против этого", — заявил глава Госдепа.

По оценкам Блинкена, война уже идет не по сценарию Путина. Героическое сопротивление украинских войск препятствует продвижению россиян.

На юге Украины войска РФ захватили районы вдоль побережья Черного моря, портовый город Мариуполь остается в окружении. Однако губернатор Николаевской области Виталий Ким утверждает, что российские войска удалось выбить из города.

В Харькове, втором крупнейшем городе Украине, также сложное положение.

По словам Блинкена, международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине, и оказать "давление на РФ, чтобы прекратить эту войну, начатую Владимиром Путиным".

Блинкен убежден, что "со временем Украина безусловно победит".

"Не могу сказать, как долго это продлится. Россия, пытающаяся подчинить своей воле 45 миллионов человек, которые отчаянно сражаются за свое будущее и свою свободу, пока еще не преуспела. И это говорит о многом", — сказал Блинкен.

Жестокие методы в конспекте президента Путина

Блинкен предупредил, что российские войска прибегают ко все более жестоким методам в отношении мирных жителей, что влечет за собой огромные страдания.

По словам Госсекретаря, Россия в качестве мишеней выбирает объекты критически важной инфраструктуры, такие как водоснабжение и электросети. И такие методы, к сожалению, содержатся в конспекте президента Путина. В дальнейшем стоит ожидать больше подобного.

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