У российской армии почти не осталось ресурсов для войны в Украине, — журналист (видео)

Христо Грозев утверждает, что российская армия пошла по тактике обстрела жилых домов в городах и поселках, потому что Украина не капитулировала в первые три дня. Однако скоро оккупантов ждет крах, потому что у них заканчиваются резервы.

Болгарский медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной. Он добавил, что наблюдается замедление наступления войск России, а резервов для войны у них осталось максимум до воскресенья, 6 марта. После этого, по словам Грозева, армию оккупантов ожидает крах, поэтому в ближайшие дни могут быть еще более ожесточенные бои. Также на следующей недели могут ввести дополнительные санкции против официальных лиц России "которые мы никогда не видели". Такую информацию он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" со ссылкой на собственные источники.

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"Исходя по поведению российской армии и замедлению наступления, а также по информации источников изнутри, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью… Я очень боюсь именно того, что они могут ожесточить поведение в ближайшие часы и дни, понимая, что у них будет крах через пару дней", — заявил журналист.

Христо Грозев добавил, что российская армия пошла по тактике обстрела жилых домов из-за того, что Украина не капитулировала в первые три дня, как ожидалось. Поэтому Россия пошла по пути массового обстрела мирного населения.

Кроме того, Грозев анонсировал, что на следующей неделе США введут дополнителельные санкции против официальных лиц России, в том числе Путина "которые мы никогда не видели". Также есть шанс, что НАТО закроет небо над Украиной, потому что есть политическая воля у части сенаторов в Республиканской и Демократической партий. Они сейчас работают над этим.

"Я даю 30% вероятности, что все-таки НАТО закроет небо", — сказал он.

Напомним, 4 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Мархаловка под Киевом. В результате этого начался пожар в восьми жилых домах. Погибло пятеро людей, трое из них — дети. Также достали из-под завалов двух детей, есть вероятность, что там находится еще одна женщина.

В НАТО отказались закрывать небо над Украиной и отправлять своих военных. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, такие действия могут развязать войну Альянса с Россией и может выйти за пределы Украины. По его словам, это приведет к еще большему разрушению и жертв.