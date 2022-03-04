Войска РФ обстреляли село под Киевом, есть жертвы (фото)

По информации спасателей, в результате авиаудара погибли пять человек. Среди них трое – дети.

В селе Мархаловка под Киевом российские оккупанты обстреляли жилые дома около 15:25. В результате авиаудара случился пожар в восьми домах. Из-за обстрела погибло пятеро людей, также трое мирных жителей попали под завалы, в том числе и дети. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Поселок находится в 30 километрах от столицы Украины. ГСЧС сообщило, что удалось достать двоих детей из-под завалов, также там может находиться еще одна женщина. Кроме того, по состоянию на 16:55 удалось установить, что погибло пятеро мирных жителей, трое из них — дети. Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и 3 единицы техники.

Напомним, в пятницу, 4 марта российские оккупанты снарядами разбомбили многоэтажный дом. По информации автора видео, мирных жителей в доме не было. Ранее из города были эвакуированы женщины и дети.

Также армия РФ обстреляла город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами "Торнадо-С". В результате чего был разрушен жилой дом. Это может свидетельствовать о потенциальной военном преступлении России.