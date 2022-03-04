Війська РФ обстріляли село під Києвом, є жертви (фото)

За інформацією рятувальників, внаслідок авіаудару загинуло п'ятеро людей. Серед них троє дітей.

У селі Мархалівка під Кивом російські окупанти обстріляли житлові будинки близько 15:25. Внаслідок авіаудару почалася пожежа у восьми будинках. Через обстріл загинуло п'ятеро людей, також троє мирних жителів потрапили під завали, зокрема й діти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Селище знаходиться за 30 кілометрів від столиці України. ДСНС повідомило, що вдалося дістати двох дітей з-під завалів, також там може бути ще одна жінка. Крім того, станом на 16:55 вдалося встановити, що загинуло п'ятеро мирних жителів, троє з них — діти. Рятувальні роботи продовжуються, залучено 14 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, в п'ятницю, 4 березня, російські окупанти снарядами розбомбили багатоповерховий будинок. За інформацією автора відео, мирних мешканців у будинку не було. Раніше з міста евакуювали жінок та дітей.

Також армія РФ обстріляла місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами Торнадо-С. Внаслідок чого зруйнували житловий будинок. Це може свідчити про потенційний військовий злочин Росії.