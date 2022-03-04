В Ірпені російські окупанти снарядами розбомбили багатоповерховий будинок (відео)

За лічені секунди багатоповерховий будинок в Ірпені був розбомблений військами країни-агресора. Раніше з міста було евакуйовано жінок та дітей.

У місті Ірпінь на Київщині російські війська розбомбили багатоповерховий житловий будинок. 4 березня відео з моменту влучення снарядів у багатоповерхівку опублікував місцевий мешканець.

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За попередньою інформацією від автора відео, мирних жителів у розбомбленому російськими загарбниками будинку не було.

Раніше повідомлялося, що 3 березня з Ірпеня та Бучі вивезли жінок та дітей. "Українська залізниця" разом із теробороною та представниками місцевої влади для цього створили "зелений коридор".

Станом на 4 березня у місті Ворзель Київської області назріває гуманітарна катастрофа. Місцеві жителі сидять у підвалах без води та їжі, а гуманітарний коридор перекрили окупанти. Раніше Фокус повідомляв, що окупанти РФ їдять прострочені пайки та сплять на вулиці. Тим часом глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав терміново відкрити гуманітарний коридор у Києві для надання допомоги нужденним.