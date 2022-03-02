Глава ВООЗ закликав терміново створити гуманітарний коридор у Києві

Гуманітарний коридор — це тип тимчасової демілітаризованої зони, призначеної для забезпечення безпечного транзиту гуманітарної допомоги в кризовий регіон та/або біженців із нього.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус закликав терміново відкрити гуманітарний коридор у Києві для надання допомоги нужденним, пише CNBC.

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За його словами, термінову потребу в такому кориді пояснює потреба безпечного та постійного доступу працівників гуманітарної сфери до території, а також надання поставок для людей, що потребують.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже виділила 3,5 млн доларів, щоб надати термінову гуманітарну допомогу населенню України.

МОЗ України закликало ВООЗ припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з Росією.

Після 24 лютого, коли російські війська вдерлися в Україну, багато країн світу почали передавати Києву допомогу, не лише військову, а й гуманітарну. Засобами допомагають уряди країн світу та приватні компанії.

Ще Фокус повідомляв, що за кілька днів війни українці-клієнти ПриватБанку перерахували на потреби ЗСУ близько двох мільярдів гривень.