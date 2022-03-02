Глава ВОЗ призвал срочно создать гуманитарный коридор в Киеве

Гуманитарный коридор – это тип временной демилитаризованной зоны, предназначенной для обеспечения безопасного транзита гуманитарной помощи в кризисный регион и/или беженцев из него.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал срочно открыть гуманитарный коридор в Киеве для оказания помощи нуждающимся, пишет CNBC.

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По его словам, срочная нужда в таком коридоре поясняется потребностью безопасного и постоянного доступа работников гуманитарной сферы к территории, а также предоставлением поставок для нуждающихся людей.

Всемирная организация здравоохранения уже выделила 3,5 млн долларов на оказание срочной гуманитарной помощи населению Украины.

Минздрав Украины призвал ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с Россией.

После 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, многие страны мира начали передавать Киеву помощь, не только военную, но и гуманитарную. Средствами помогают правительства стран мира и частные компании.

Еще Фокус сообщал, что за несколько дней войны украинцы-клиенты ПриватБанка перечислили на нужды ВСУ около двух миллиардов гривен.