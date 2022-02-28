Помощь армии. Клиенты "ПриватБанка" перечислили на нужды ВСУ 1,7 млрд гривен

За три дня военных действий в Украине клиенты ПриватБанка разными способами перечислили ВСУ 1 млрд 700 млн гривен.

В Приват24 расказали о пожертвованиях украаинцев — клиентов банка на нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре финучреждения в Facebook.

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"Мир не купишь за деньги. Но за деньги можно купить вооружение для защитников. Гордимся нашими клиентами", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

За сутки со счетов Бонус+ было перечислено 144 млн гривен для украинских военных. 850 млн гривен направили на нужды ВСУ через программу єПідтримка, эти деньги собрали за 3 дня. Из личных средств населения за такой же период для армии было пожертвовано 760 млн гривен.

В целом за короткий период клиенты ПриватБанка перечислили 1 млрд 700 млн гривен.

Чтобы поддержать украинскую армию в условиях борьбы с оккупантом, клиенты могут зайти в приложение Приват24, найти пункт "Добро", затем "Поддержка ВСУ". В списке карт выбрать карту или счет Бонус+.

"Каждая ваша гривна бесценна. Берем и приближаем победу!" — подытожили в ПриватБанке.

Напомним, Национальный банк Украины открыл спецсчета для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, из-за вторжения Росси в Украину 24 февраля Национальный банк Польши выделит Национальному банку Украины (НБУ) почти 1 миллиард долларов на условиях валютного свопа.