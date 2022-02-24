Нацбанк Польши выделит почти 1 млрд долларов Украине, – НБУ

В польском банке сообщили, что выделенные средства позволят увеличить международные резервы Украины.

Национальный банк Польши выделит Национальному банку Украины (НБУ) почти 1 миллиард долларов на условиях валютного свопа, сообщает пресс-служба НБУ.

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Это означает, что выделенная сумма будет возвращена НБУ в определенную дату той же валютой и по курсу, который будет согласован участниками договора.

"Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины 4 млрд злотых на условиях валютного свопа. Соответствующие средства позволят увеличить международные резервы Украины", – сообщает польская сторона.

По нынешнему курсу польской злотого, который торгуется на межбанке 6,85 — 7,45 гривны, сумма финансовой поддержки составляет 29,8 млрд. гривен.

Ранее сообщалось, что 24 января ЕС предложил пакет финансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд. евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что дополнительное финансирование уже сейчас удовлетворит потребность Украины в укреплении ее обороноспособности.

Спустя больше двух недель, 16 февраля Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро. Финансовый транш разделили на 2 части по 600 млн евро каждый. Первая часть помощи будет передана Украине после одобрения в Совете Европы.