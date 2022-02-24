Нацбанк Польщі виділить майже 1 млрд доларів Україні, – НБУ

У польському банку повідомили, що виділені кошти дозволять збільшити міжнародні резерви України.

Національний банк Польщі виділить Національному банку України майже 1 мільярд доларів на умовах валютного свопу, повідомляє пресслужба НБУ.

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Це означає, що виділену суму буде повернено НБУ в певну дату тією самою валютою і за курсом, який буде погоджено учасниками договору.

"Правління Національного банку Польщі вирішило надати Національному банку України 4 млрд злотих на умовах валютного свопу. Відповідні кошти дозволять збільшити міжнародні резерви України", — повідомляє польська сторона.

За нинішнім курсом польського злотого, який торгується на міжбанку 6,85-7,45 гривні, сума фінансової підтримки становить 29,8 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що 24 січня ЄС запропонував пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що додаткове фінансування уже зараз задовольнить потребу України в зміцненні її обороноздатності.

Понад два тижні, 16 лютого Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 млрд євро. Фінансовий транш розділили на 2 частини по 600 млн євро кожен. Перша частина допомоги буде передана Україні після схвалення у Раді Європи.