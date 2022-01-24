Україна отримає від ЄС додаткову фінансову допомогу в 1,2 млрд євро (відео)

Додаткове фінансування буде надано для зміцнення України на тлі ситуації, що загострилася в Європейському регіоні.

Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет фінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро з урахуванням ситуації, що загострилася в регіоні. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

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Глава Єврокомісії вважає, що додаткове фінансування вже зараз задовольнить потребу України в зміцненні її обороноздатності. Тому новий пакет передбачає макрофінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 млрд євро та збільшення пакету двосторонньої допомоги цього року ще на 120 млн євро.

Крім того, Єврокомісія незабаром почне роботу над другою довгостроковішою програмою МЗС для підтримки зусиль України в плані модернізації. За словами Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз продовжить інвестувати в майбутнє України завдяки розробленому інвестиційному плану.

Зазначимо, що в межах інвестиційного плану ЄС, який включає 5 ініціатив, Україна у вигляді грантів отримає до 2 млрд євро, які будуть спрямовані на:

підтримку інноваційної та конкурентоспроможної "зеленої" економіки (загальний бюджет — 1,5 млрд євро); економічну трансформацію сільської місцевості, включаючи розвиток земельного ринку (бюджет – 100 млн євро); покращення повідомлення пунктів перетину кордону шляхом модернізації та впровадження електронних черг і обробку даних насамперед для вантажних автомобілів (бюджет – 30 млн євро); прискорення цифрової трансформації шляхом модернізації загальнодоступної ІТ-інфраструктури (бюджет 200 млн євро); підвищення ефективності водневої енергетики (бюджет 100 млн євро).

Раніше повідомлялося, що Великобританія виділить додатково понад 1,3 млрд доларів для підтримки України. Кошти будуть витрачені на проєкти у сфері інфраструктури, а також на розвиток охорони здоров'я та чистої енергетики.

США в грудні минулого року погодили додатковий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів, який передбачає додаткові поставки озброєння.